18 de janeiro de 2026 às 14:42

"Votar é um dever e essencial em democracia": José Luís Carneiro apela aos portugueses que se dirijam às urnas

Líder do PS expressou uma palavra de gratidão para com "todos os milhares de pessoas que estão a apoiar o ato eleitoral", em Portugal e no estrangeiro, e que são o "garante de que o processo eleitoral decorre com toda a unidade democrática".

