18 de janeiro de 2026 às 14:40

"Fiz algumas críticas, agora o importante é vir votar" afirma Aguiar Branco

Presidente da Assembleia da República votou na Universidade Católica e recusou comentar o conteúdo campanha - que o próprio chegou a ecoar - sobre a falta de discussão em torno dos poderes presidenciai, lançando apenas um apelo ao voto.

