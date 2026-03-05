Sábado – Pense por si

05 de março de 2026 às 11:30

Vídeo mostra momento em que navio dos EUA lança mísseis Tomahawk durante operação militar no Irão

Imagens divulgadas pelo Departamento de Defesa dos EUA mostram mísseis de cruzeiro Tomahawk a serem lançados do contratorpedeiro USS Bainbridge, na terça-feira, durante a operação militar conjunta dos EUA e Israel no Irão.

