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30 de abril de 2026 às 14:30

Robôs humanóides vão ser testados para carregar bagagens no aeroporto de Tóquio

A Japan Airlines vai testar robôs humanóides no aeroporto de Haneda, em Tóquio, para assumir tarefas como o transporte de bagagens e apoio nas operações em terra. A iniciativa surge para dar resposta à falta de mão de obra no Japão e ao aumento do turismo no país.

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