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30 de abril de 2026 às 21:52

NOW assinala segundo aniversário com grande conferência internacional

A Lisbon Conference está de regresso a Lisboa com curadoria de Durão Barroso para assinalar o segundo aniversário do Canal NOW. The Great Transformation é o ponto de partida do debate deste ano, que traz a Portugal reputadas figuras internacionais. O evento tem lugar a 16 de junho. O ex-primeiro-ministro de Portugal e ex-Presidente da Comissão Europeia revelou os principais atores políticos que vão participar na grande conferência internacional.

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