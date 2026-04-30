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30 de abril de 2026 às 17:49

Banksy instala nova escultura no centro de Londres

O artista britânico Banksy confirmou, esta quinta-feira, ser o autor de uma escultura que surgiu de forma misteriosa no centro de Londres, no Reino Unido. A obra mostra um homem com o rosto tapado por uma bandeira e foi instalada na zona de Westminster.

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