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30 de abril de 2026 às 17:53

Filme da semana | O diabo volta a vestir Prada

É um dos filmes mais aguardados do ano: 20 anos depois do primeiro, 'O Diabo Veste Prada 2' volta a colocar a temível executiva Miranda (Meryl Streep) a tentar salvar a sua revista de moda 'Runway'. Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci também estão de regresso.

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