Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de fevereiro de 2026 às 16:55

Vídeo mostra estufa de frutos vermelhos completamente destruída em Leiria

Cobertura caiu e estrutura metálica que suportava estufa, situada em Vale do Lis, ficou danificada.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)