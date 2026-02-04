Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de fevereiro de 2026 às 12:44

Apoiantes de Maduro saem à rua na Venezuela para exigir libertação do ex-presidente

Um mês após o ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a mulher, Cilia Flores, terem sido detidos numa operação realizada pelos EUA, uma multidão de apoiantes do governo venezuelano saiu à rua em Caracas para exigir a libertação do ex-presidente.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente