Sábado – Pense por si

Repórter SÁBADO
Para continuar a ler Já tem conta? Faça login
Registar Assine já Cancele quando quiser
20 de outubro de 2025 às 17:38

Droga aumenta assaltos na Baixa de Lisboa. Veja o Repórter SÁBADO na íntegra

O tráfico e o consumo de droga a céu aberto na Baixa de Lisboa afetam diretamente os comerciantes e os morados que se sentem cada vez mais inseguros. Os assaltos e os furtos nas lojas são diários e os produtos logo depois vendidos nas principais praças da cidade. A maioria dos empresários é obrigada a pagar do próprio bolso para garantir o mínimo de segurança nos seus espaços. O dinheiro dos roubos serve quase sempre para satisfazer o vício da droga e alimentar a rede de tráfico que opera de forma impune a partir da Mouraria.

Mostrar mais
voltar
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)