20 de outubro de 2025 às 17:33

Droga vendida em vários pontos da Baixa de Lisboa. O Repórter SÁBADO na íntegra

Tráfico e o consumo de droga a céu aberto estão a deixar preocupados comerciantes e moradores da Baixa de Lisboa. Comerciantes vivem desesperados e relatam cada vez mais episódios de violência. Quem tem o negócio em risco acusa o Governo, a Câmara Municipal e as forças de autoridade de falta de ação. O Repórter SÁBADO confirmou que a compra de drogas se faz com facilidade nas principais praças da capital.

