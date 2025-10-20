Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
20 de outubro de 2025 às 18:16

Polícia resgata condutor de carro em chamas

Um polícia salvou um condutor de um veículo em chamas, depois de este embater num separador de betão, no estado norte-americano do Texas. Segundo as autoridades, o homem estava alcoolizado.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30