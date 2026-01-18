Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de janeiro de 2026 às 10:59

"Venham votar, não deixem os outros decidir por vós": João Cotrim de Figueiredo já votou acompanhado da neta

Candidato confirma que vai passar o dia com a família enquanto aguarda os resultados. "Não vou tecer comentários sobre eventuais resultados neste dia", afirmou.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h