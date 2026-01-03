Sábado – Pense por si

03 de janeiro de 2026 às 18:05

Venezuelanos na Flórida comemoram notícia da captura do presidente Nicolás Maduro

Os venezuelanos que vivem no estado norte-americano da Flórida comemoraram a notícia da captura do presidente Nicolás Maduro, após um “ataque em grande escala” dos Estados Unidos na manhã de sábado.

