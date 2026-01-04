Sábado – Pense por si

04 de janeiro de 2026 às 13:59

Imagens aéreas mostram Nicolás Maduro a chegar a Nova Iorque

Horas após a operação militar dos EUA, que tirou o presidente venezuelano do poder, o avião que transportava o líder deposto aterrou no final da tarde de sábado em Nova Iorque. Nicolás Maduro foi recebido por um forte dispositivo de segurança.

