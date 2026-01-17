Sábado – Pense por si

17 de janeiro de 2026 às 21:35

Veado resgatado de rio congelado na Rússia

Um veado que estava preso num rio congelado na Rússia foi resgatado por equipas de socorro locais, numa operação que exigiu cautela devido às condições climatéricas.

