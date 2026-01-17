Sábado – Pense por si

17 de janeiro de 2026 às 19:18

Avião de passageiros desaparece na Indonésia

As autoridades intensificaram as buscas pela aeronave que desapareceu do radar na Indonésia. A bordo iam 11 pessoas.

