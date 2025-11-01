Sábado – Pense por si

01 de novembro de 2025 às 12:08

Várias pessoas presas por planearem um ataque no Halloween nos EUA

O FBI deteve várias pessoas que supostamente estavam a planear um ataque violento durante o fim de semana do Halloween, nesta sexta-feira, no estado norte americano do Michigan. Os detidos foram potencialmente radicalizados online.

