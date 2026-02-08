Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de fevereiro de 2026 às 21:58

"Ventura cumpriu a sua função e estamos satisfeitos", diz Rita Matias

"É uma vitória contra o candidato que teve o pior resultado das segundas voltas em Portugal. Mas é sobretudo uma grande vitória para os portugueses", disse o socialista Bruno Gonçalves. Já Rita Matias sublinha: "André Ventura acaba de alcançar mais de 1.5 milhões de votos. O melhor resultado que alguma vez teve".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)