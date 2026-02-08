Sábado – Pense por si

08 de fevereiro de 2026 às 21:40

Rui Tavares diz que portugueses rejeitaram "política de conflitos artificiais"

O Livre, um dos partidos que apoiou Seguro na segunda volta, reagiu aos resultados destas eleições. Depois de a líder parlamentar, Isabel Mendes Lopes, saudar "todos os que saíram à rua nestas condições para votar", Rui Tavares afirmou que a vitória do agora Presidente-eleito é um triunfo da democracia.

