08 de fevereiro de 2026 às 21:41

Paulo Raimundo considera derrota de Ventura "grande notícia" e pede a Seguro que defenda Constituição

O secretário-geral comunista, Paulo Raimundo, afirmou que "a grande notícia do dia" é a "clara derrota" de André Ventura nas presidenciais, enquanto pediu a António José Seguro, Presidente eleito, que "não apoie uma política que afronta" a Constituição.

