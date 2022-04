Há 53 minutos

Um kebab turco faz uma viagem ao espaço

Yuri Gagarin, dono de um restaurante de Adana, Turquia, decidiu homenagear os 61 anos desde que a primeira pessoa orbitou a Terra. Com a ajuda do empresário local e estudante de engenharia espacial, Idris Albayrak, enviou um kebab picante acompanhado de salada para os céus. O kebab regressou à Terra passadas três horas e caiu no largo da costa de Hatay, uma província do sul da Turquia, a cerca de 121 kms do local de lançamento.