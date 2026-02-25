Sábado – Pense por si

25 de fevereiro de 2026 às 15:04Record

UEFA rejeita recurso do Benfica: Prestianni não vai mesmo a jogo frente ao Real Madrid

Médio argentino está em Madrid, mas não constará na ficha de jogo para a partida desta noite no Bernabéu

