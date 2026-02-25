Sábado – Pense por si

25 de fevereiro de 2026 às 14:21

"Criminosos estão a mudar as suas estratégias": Marco Alves sobre explosão de burlas online

O jornalista da SÁBADO Marco Alves esteve no NOW na manhã desta quarta-feira e deu a conhecer os temas da nova edição da revista, destacando o tema de capa: "Como sobreviver à explosão das burlas online". Revela que as burlas são cada vez mais criativas e realistas, com recurso à Inteligência Artificial e a programas que espiam a nossa vida digital.

