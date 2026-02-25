Sábado – Pense por si

25 de fevereiro de 2026 às 15:20

JPP elogia abertura de Montenegro para criar fundo nacional para catástrofes

O deputado único do JPP, Filipe Sousa, elogiou esta quarta-feira a abertura apresentada pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, em relação à iniciativa avançada pelo partido de criar um fundo nacional para responder às catástrofes naturais no País. "Seremos seguramente uma pequena voz na solução", garantiu Filipe Sousa, deputado eleito pela Madeira.

