25 de fevereiro de 2026 às 14:19

O abraço caloroso de Netanyahu e Modi à chegada do primeiro-ministro indiano a Israel

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, iniciou, esta quarta-feira, uma visita de dois dias a Israel com o objetivo de fortalecer a cooperação entre os dois países nas áreas da segurança, economia e tecnologia. À chegada, Modi foi recebido de forma calorosa pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

