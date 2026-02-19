Sábado – Pense por si

19 de fevereiro de 2026 às 23:30

Ucrânia e Rússia: «A guerra vai acabar pela exaustão e não com negociações»

O chanceler alemão Friedrich Merz afirma que não vê «o final possível da guerra» entre Kiev e Moscovo. Em análise, o Major-General Isidro de Morais Pereira, no NOW, garantiu que a declaração de Merz não foi feita com base «no sentimento», sustentando que os serviços de informações da Europa indicam que as conversações entre as duas partes não vão conduzir ao fim do conflito.

