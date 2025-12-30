Sábado – Pense por si

30 de dezembro de 2025 às 12:59

TV estatal saudita revela imagens do que serão veículos e armas descarregados de navio atacado no Iémen

Uma coligação liderada pela Arábia Saudita anunciou, esta terça-feira, que atacou carregamentos de armas e veículos no porto de Mukalla, no Iémen, descarregados de navios vindos dos Emirados Árabes Unidos. Armamento seria destinado a uma força separatista local.

