Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de fevereiro de 2026 às 22:00

Explosão destrói casa nos EUA e faz vários feridos

Uma explosão numa habitação em Taunton, no estado norte americano de Massachusetts, deixou, esta quarta-feira, a casa completamente envolvida em chamas e provocou pelo menos três feridos, segundo as autoridades locais.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)