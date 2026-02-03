Sábado – Pense por si

03 de fevereiro de 2026 às 16:17

Ministro da Economia sugere a vítimas da tempestade que usem o salário de janeiro para "suprir necessidades"

Manuel Castro Almeida aconselhou as vítimas da depressão Kristin a usar o ordenado de janeiro para as primeiras necessidades até que cheguem os apoios do Estado. O governante também afirmou as verbas de emergência devem chegar apenas no final de fevereiro.

