Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de julho de 2025 às 21:46

Trump tenta comprometer presidente da Reserva Federal e acaba corrigido

Depois de semanas em que Trump insultou repetidamente Jerome Powell, o presidente foi desmentido pelo presidente da Reserva Federal.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30