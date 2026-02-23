Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de fevereiro de 2026 às 16:58

Trump promete divulgar segredos sobre extraterrestres: "Não há nada de especial aqui"

"Obama esclareceu que o universo é muito grande, coisa que todos sabemos, provavelmente é infinito, e que só conhecemos a vida na Terra, mas que é possível que haja vida noutros lados. (...) Isso nada tem a ver com discos voadores ou extraterrestres aqui", afirma o físico e professor universitário Carlos Fiolhais, após a polémica entre Obama e Trump em relação à existência de vida extraterrestre.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente