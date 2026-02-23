Sábado – Pense por si

23 de fevereiro de 2026 às 14:04

Zelensky acusa Putin de ter iniciado "III Guerra Mundial" e exige maior pressão sobre Moscovo

O Presidente ucraniano recusa entregar 20% do leste de Donetsk a Moscovo, bem como as regiões a sul de Kherson e Zaporíjia.

