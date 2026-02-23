Sábado – Pense por si

23 de fevereiro de 2026 às 16:44

Sérgio Krithinas explica suspensão de Prestianni: "UEFA não iria permitir este alarme social todo"

Sérgio Krithinas, diretor executivo de Record, analisa a decisão da UEFA de suspender Prestianni preventivamente por 1 jogo na sequência da acusação de racismo feita por Vinícius Junior.

