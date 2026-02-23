Sábado – Pense por si

23 de fevereiro de 2026 às 14:06

"Aprecio o que Trump faz por nós", diz vizinho após homem ter sido morto a tiro por invadir residência do Presidente dos EUA

Depois de um homem ter sido morto a tiro por ter entrado no perímetro de segurança da residência do Presidente norte-americano, Donald Trump, na Florida, os vizinhos relatam o que testemunharam. "Esta é apenas uma comunidade agrícola, com a maioria das famílias por perto e tudo. Por isso, é muito estranho ouvir algo como isto a acontecer aqui", contam.

