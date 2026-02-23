Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de fevereiro de 2026 às 17:49

Imagens mostram o caos no aeroporto de Guadalajara após morte de ‘El Mencho’

A operação militar que, este domingo, matou Nemesio Oseguera Cervantes, mais conhecido por ‘El Mencho’, o líder do Cartel Jalisco Nueva Generacion, desencadeou uma onda imediata de retaliação. Os cárteis bloquearam estradas e incendiaram veículos, afetando os acessos ao aeroporto e provocando cenas de tensão entre viajantes.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.