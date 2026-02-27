Sábado – Pense por si

27 de fevereiro de 2026 às 11:32

Hillary Clinton: “Não sei quantas vezes tive de dizer que não conhecia Jeffrey Epstein”

A ex-secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, foi ouvida no Congresso, esta quinta-feira, no âmbito do caso Epstein. Em declarações aos jornalistas, após uma audiência à porta fechada, negou conhecer o magnata condenado por crimes sexuais e queixou-se de incidentes dentro da sala de audiências.

