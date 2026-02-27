Sábado – Pense por si

27 de fevereiro de 2026 às 12:11

EUA oferecem 10 milhões de dólares a quem ajudar a capturar dois líderes do cartel de Sinaloa

O Departamento de Estado dos EUA anunciou, esta quinta-feira, que pagará até 10 milhões de dólares (cerca de 8 milhões de euros) por informações que levem à detenção ou condenação de ‘La Rana’ e ‘Aquiles’, dois irmãos identificados como líderes do cartel de Sinaloa. Além de acusações anteriores, ‘La Rana’ foi agora acusado também de narcoterrorismo.

