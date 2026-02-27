Sábado – Pense por si

27 de fevereiro de 2026 às 11:31

“Espera-se que na próxima semana a situação da rede móvel esteja completamente resolvida”, diz presidente da Anacom

Segundo Sandra Maximiano, 300 mil utilizadores estavam inicialmente sem rede móvel. Esta sexta-feira, a presidente da Anacom deu conta de que estavam sem rede apenas 12.200 pessoas.

