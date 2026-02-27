Sábado – Pense por si

27 de fevereiro de 2026 às 12:13

“Tenho momentos em que sou um cão”: Encontro de 'therians’ junta jovens vestidos de animais em Buenos Aires

Os ‘therians’, pessoas que se identificam como animais, tornaram-se um fenómeno nas redes sociais e já há encontros em espaços públicos. Em Buenos Aires, num domingo de sol, vários jovens juntaram-se, vestidos de animais, para socializar.

