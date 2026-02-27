Sábado – Pense por si

27 de fevereiro de 2026 às 07:32

Zelensky sugere nova ronda de negociações trilaterais em março em Abu Dhabi

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou, na quinta-feira, que a próxima ronda de negociações com a Rússia, mediadas pelos EUA, deverá realizar-se no início de março, em Abu Dhabi.

