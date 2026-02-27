Sábado – Pense por si

27 de fevereiro de 2026 às 11:29

Hotel na cidade ucraniana de Sumy atingido por ataque de drones russos

Um ataque de drones russos durante a madrugada desta sexta-feira danificou um hotel no centro da cidade ucraniana de Sumy, segundo informaram as autoridades locais. Cinquenta pessoas tiveram de ser retiradas do edifício.

