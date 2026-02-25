Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de fevereiro de 2026 às 11:44

Trump diz ter “corrigido corretamente a economia e 22 vencedores do Prémio Nobel não o fizeram”

O Presidente dos EUA disse esta quarta-feira que, ao alegadamente ter recuperado a economia americana, fez aquilo que os 22 vencedores do Nobel da Economia não conseguiram fazer. “Utilizei estas tarifas, recebi centenas de milhares de milhões de dólares para fazer grandes negócios para o nosso país, tanto a nível económico como a nível da segurança nacional”, garantiu.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)