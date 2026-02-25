Sábado – Pense por si

25 de fevereiro de 2026 às 07:30

“Chega de mortes. Chega de destruição”: ONU diz que guerra na Ucrânia é “uma mancha na nossa consciência coletiva”

A subsecretária-geral da ONU, Rosemary DiCarlo, apelou, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, ao fim da guerra na Ucrânia, num momento em que os esforços diplomáticos permanecem bloqueados e o número de vítimas pode aproximar-se dos dois milhões.

