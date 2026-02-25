Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de fevereiro de 2026 às 10:46

Vídeo mostra José Mourinho a regressar ao hotel em Madrid após sair sem explicação

O treinador do Benfica deixou durante a manhã desta quarta-feira a unidade hoteleira onde a equipa das águias está instalada, antes do jogo desta noite com o Real Madrid, na segunda mão do playoff de acesso aos 'oitavos' da Champions.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)