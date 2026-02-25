Sábado – Pense por si

25 de fevereiro de 2026 às 07:27

“Vamos cumprir o empréstimo de uma forma ou de outra”: UE garante ajuda de 90 mil milhões de euros a Kiev

A presidente da Comissão Europeia garantiu, esta terça-feira, que a União Europeia irá conceder um empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia. Ursula von der Leyen afirmou, também, que o 20.º pacote de sanções contra a Rússia “é uma questão de tempo”.

