Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de fevereiro de 2026 às 07:29

Escândalo Epstein levanta dúvidas sobre a sucessão ao trono britânico. Pode o ex-príncipe André perder o lugar?

O governo britânico admite a possibilidade de alterar a lei para excluir André Mountbatten-Windsor da linha de sucessão à coroa do Reino Unido, após o escândalo ligado a Jeffrey Epstein. A decisão, no entanto, poderá ser complexa e exigir o envolvimento de vários países da Commonwealth.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)