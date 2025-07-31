Sábado – Pense por si

31 de julho de 2025 às 11:40

Trump diz que reconhecimento do Estado palestiniano é "uma recompensa para Hamas"

O presidente dos Estados Unidos garantiu que não vai reconhecer o Estado da Palestina. "Não estou nesse 'campo', para ser sincero", disse Trump.

