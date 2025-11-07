Sábado – Pense por si

07 de novembro de 2025 às 12:07

Saiba que municípios e ruas vão estar sem luz este domingo

Sete municípios vão estar sem luz devido a trabalhos na rede de distribuição. Veja as ruas que vão ser afetadas e em que períodos horários.

