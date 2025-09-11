Sábado – Pense por si

Vídeos
11 de setembro de 2025 às 16:20

Trump culpa retórica da "esquerda radical" pelo assassinato de Charlie Kirk

Num vídeo divulgado pela Casa Branca nas redes sociais, o presidente dos EUA, Donald Trump, culpa a retórica da “esquerda radical” pela morte do ativista conservador e prometeu encontrar todos os culpados do crime.

